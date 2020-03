On m'avait demandé, alors je vais le faire en quelques lignes, je ferais une vidéo qui sera probablement disponible demain soir (si tout se passe comme prévu).Graphiquement, c'est la méga claque. Les plus beaux jeux VR comme Lone Echo and co passent pour des jeux d'ancienne génération (attention, c'est mon ressenti, je trouve qu'il y a un gouffre entre HL : Alyx et les plus beaux jeux VR que j'ai pu toucher).Pour le moment, j'ai eu droit essentiellement à des niveaux en souterrain avec quelques phases en extérieur. Le tout est plutôt linéaire avec quelques embranchements (un peu comme tous les Half Life). Les énigmes sont vraiment bien trouvées, parfaitement adaptées à la VR.La narration, le jeu d'acteur (VO sous titré fr), l'humour, tout y est (j'adore vraiment, j'me suis marrer tout seul plusieurs fois).Maniabilité au top, tout est vraiment bien pensé. Le jeu est accessible, les débutants peuvent y aller les yeux fermés (pas comme avec Boneworks).Perso, j'utilise le déplacement libre + le dash (téléportation smooth). Le déplacement libre est très lent, c'est de la marche, le dash fait office de sprint. Du coup, comme les déplacements sont lent (en dehors du dash qui rajoute le dynamisme d'un sprint très rapide), le jeu est très agréable avec le déplacement libre.Dès les premières minutes, on se rend compte du soucis du détail. Je vois une canette de coca vide, je la prend en main, je sert ma manette, la canette en alu s'écrase dans ma main.Je vois des marqueurs de couleur, j'en prend un, je dessine sur une vitre, je vois une éponge, je la prend, j'efface mon gribouillage d'un coup sec, il reste des trace, j'y vais doucement, c'est parfaitement propre. Voilà un exemple de soucis du détail qui prend énormément de sens en VR.Autre détail vraiment sympa, tu prends une bouteille de vin tu l'approche de ton oreille et tu secoues, t'entends le liquide à l'intérieur, et le son change si c'est une bouteille en plastique en verre ou encore un bidon d'essence.J'ai une RTX 2080 et un i7 4790k. J'ai poussé les graphismes au maximum (ultra dans tout les domaines) et je me suis mis à 80hz. Si je veux monter plus haut en fréquence, je devrais faire des concessions.J'ai sans doute de la marge pour être à 90hz avec les graphismes en "ultra" (l'utilisation de ma carte graphique oscille entre 60 et 80%). Je vous montrerais les menus en vidéo, mais on peut faire énormément de réglages, du low à l'ultra dans tout les domaines (textures, ombres, brouillard etc.)Bref, voilà en bref, c'est la méga claque me concernant.Je vous laisse avec une vidéo d'un youtubeur que je ne connais pas XD et qui a capturé avec une qualitay à chier :