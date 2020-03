Le préfet de Martinique, Stanislas Cazelles, interdit l'accès aux plages et aux berges des rivières aux habitants de Martinique. La mesure a été actée par arrêté aujourd’hui (20 mars). Les randonnées en forêt sont également interdites. Tout comme dans les massifs de la montage Pelée ou encore des Pitons du Carbet. Les nombreuses infractions signalées par les forces de l'ordre ont entraînés un durcissement du confinement.

Je ne sais plus qui m'avait demandé des images de mon île. J'ai du aller faire les courses car comme un idiot je pensais qu'un paquet de pâte de 500 grammes me suffirait pour 15 jours sauf que nonBref, je me suis aventuré au Supermarché et surprise... C'était VIDE !Mais je vous rassure, vide de monde en fait. Il y a beaucoup moins de monde qu'habituellement pour un samedi (peut être une quarantaine de clients). Pas d'enfants, des gens venus seuls. Les rayons sont remplis, à part quelques manques (savon pour se laver les mains, les références de pâtes les moins chères, le gel hydroalcoolique).D'ailleurs pas de pénurie de PQ curieusement. Les caissières étaient, à Carrefour (Groupe GBH), protégées par des plaques de Plexiglas aux caisses, ça m'a vraiment fait plaisir de voir tout ça !L'ambiance est assez bizarre, les gens ne supportent pas qu'on passe près d'eux, attendent que l'on sorte d'un rayon pour y entrer, bref, c'est vraiment rassurant - après, de base, je crois qu'en tant qu'Antillais, on a horreur des gens malades, voir quelqu'un rentrer de France et renifler ou éternuer, même avant le Coronavirus, c'était ultra mal vu.Sur la route, pas un chat, de très rare véhicules circulent, avec à leur bord 1 personne à chaque fois. Personne n'a envie de faire du sport dehors (bon, après, il fait quasi 40° là).Nos distilleries de Rhum sont en train de fabriquer du gel hydroalcoolique pour nos hopitaux : https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coronavirus-martinique-distilleries-fournissent-alcool-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-814476.html Bref, voilà... Je tenais à souligner cela, car on a tendance à ne pas mettre en avant les comportement exemplaires! J'espère qu'on s'en tirera avec pas trop de patients à l'hôpital, et un confinement diminué ^^ !Nous avons actuellement 37 contaminés, 7 hospitalisés et 1 mort (malheureusement, une personne agée de 70 ans).