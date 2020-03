Overwatch a actuellement un énorme problème : le jeu possède beaucoup de personnages DPS (damage), la majorité des joueurs veulent jouer DPS, ce qui donne des temps d'attente stratosphérique pour jouer ce rôle (10 à 20 minutes pour une partie... lol). Et vous savez ce que Blizzard fait ? Ajouter un nouveau DPS ! Youpiiiii ! Autant le dire : tout le monde va vouloir jouer Echo, ça va être ultra marrant de jouer à Overwatch ces temps-ci... Bref, je ne comprends définitivement plus Blizzard là. WTF c'est quoi cette ultimate pétée O_o ?!

posted the 03/19/2020 at 06:05 PM by suzukube