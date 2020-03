D'autant qu'avec au minimum quarante-cinq heures de campagne, et davantage pour ceux qui viseront le modeste end game, le "jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom" (14,9 millions d'exemplaires) réserve assez de contenu pour rester tranquillement chez soi en attendant des jours meilleurs. Pour ceux qui justement ont déjà pris le pli du contenu supplémentaire avec l'extension Monster Hunter World : Iceborne, Capcom donne d'ailleurs rendez-vous le samedi 21 mars à 13h pour le journal des développeurs 5.0, qui sera l'occasion de repréciser la feuille de route pour cette version, dans la foulée de la mise à jour du 13 mars dernier, et en attendant celle de mai. Rappelons qu'il faut impérativement avoir bouclé le jeu original pour accéder au contenu de son extension.Note : offre dispo jusqu'au 21 Avril

posted the 03/19/2020 at 10:29 AM by gantzeur