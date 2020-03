[ 0:00:00 ] - Glory - into the RM -

[ 0:01:42 ] - BL@CK

[ 0:05:10 ] - &Z / mizuki

[ 0:09:48 ] - aLIEz / mizuki

[ 0:15:01 ] - close your eyes / mizuki

[ 0:18:57 ] - friends / mpi

[ 0:22:51 ] - The Reluctant Heroes / mpi

[ 0:27:20 ] - Hill Of Sorrow / mpi

[ 0:32:16 ] - Sea of Fire / mizuki

[ 0:37:23 ] - N01R / Tielle

[ 0:41:26 ] - ətˈæk 0N tάɪtn <WMId> / Tielle & Gemie

[ 0:47:11 ] - K2-

[ 0:49:23 ] - T:T / Gemie

[ 0:52:39 ] - Call of Silence / Gemie

[ 0:55:34 ] - Apple Seed / Tielle & mpi

[ 0:58:20 ] - DRAGON RISES

[ 1:01:56 ] - Perfect Time / Gemie & mpi

[ 1:08:20 ] - Vigilante / Gemie & mpi

[ 1:12:05 ] - Into the Sky / Tielle

[ 1:15:56 ] - βίος / Tielle & Gemie

[ 1:20:32 ] - A/Z / mizuki

[ 1:25:46 ] - REMEMBER / Tielle, mizuki, mpi & Gemie