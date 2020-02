Je ne sais pas trop comment j'suis passé à côté, mais actuellement, DOOM 3 sur Nintendo Switch est à 3 €! DOOM et DOOM II sont eux à 1,5 € chacun, soit l'ancienne trilogie pour seulement 6 € !Le DOOM 2016 est à 30€ égalementA noter également, des promos sur la série Resident Evil ^^ !Resident Evil 15€Resident Evil 0 15€Resident Evil Revelations 10€Resident Evil Revelations 2 10€Resident Evil 4 20€Sinon, il y a également l'excellentissime Blazblue CentralFiction en promo à 24€, j'attendais justement un bon prix pour me lancer dessus... Ca fait vraiment mal de se remettre à Blazblue, ça fait au moins 6 mois que je n'ai pas joué à la série ^^ !C'est le même épisode sorti en 2015 (si je ne dis pas de bêtise) sur PS4, donc rien de nouveau... Mais je ne l'ai pas vu très souvent en promo, donc je le signale! Il y a également DB FighterZ à 18€ vu que je me plaignait de pas avoir de jeu de combat sur Switch, et Mortal Kombat aussi à 35€ de tête.Et puis... Voilà... Bon weekend à tous, je garde un œil sur les jeux en promo, y'en a tellement sur Switch ces temps-ci, c'est fou !