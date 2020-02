1,024 TFLOPs

Pas du tout prévu (je ne savais même pas que le jeu n'était pas encore sorti sur Switch), Koch Media m'a permis d'essayer Samurai Shodown sur Nintendo Switch !J'adore les jeux de combat, et j'avais gardé en tête de me prendre Samurai Shodown sur PS4 dès que je le pourrais. Du coup, c'est sur Nintendo Switch que je découvre le jeu, qui me semble avoir un potentiel énorme !Je trouve le feeling assez "proche" (tout est relatif hein) d'un Street Fighter IV / V, et je trouve que le jeu comble un gros vide sur Nintendo Switch : Celui des jeux de combat en 2.5D modernes !Du coup, joué avec mon mini stick arcade, on s'y croirait ! Et... J'ai même trouvé le jeu jouable avec un seul Joycon ^^ ! Idéal pour des parties entre potes...Seul "bémol", le prix, de 59,99€ (c'est ce qui m'avait freiné sur PS4), même si cela reste un tarif "normal" pour un jeu de combat.Cela dit, actuellement, le jeu est à 35,99€ sur PS4 (j'hésitais à le prendre pour ressortir mon RAP4) : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP5722-CUSA15963_00-SAMURAISPIRITSEE Attention : Il y a quelques personnages (4 ?) en DLC... J'avoue que ça commence à devenir "lourd" ces histoires de persos en DLC / Season Pass dans les jeux de combat.Ah, et techniquement, je n'ai pas constaté de ralentissements sur le jeu (qui tourne en 60 fps), par contre, j'ai l'impression que le jeu tourne dans une résolution batarde, peut être du 900P (c'est vraiment dur à voir sur mon écran 4K à cause de l'upscale, depuis le 900p et le 1080p c'est compliqué de voir la différence, je me base sur l'aliasing + ou - présent du coup, mais c'est pas toujours fiable). Pour rappel, le jeu tourne sur une console développant ici, certifié par NVidia.Voilà ! En tous cas, j'aimerais bien voir arriver SoulCalibur VI, Tekken 7, Killer Instinct (bah quoi, j'peux rêver) et Street Fighter V sur Nintendo Switch, je pense que ce sont des jeux qui iraient parfaitement avec la philosophie de multijoueur online et de fun de la Nintendo Switch... Et ce Samurai Shodown montre que la formule fonctionne vraiment très bien