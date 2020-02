Jeux Video

- Giancarlo Esposito (Moff Gideon) a confirmé que son perso va se retrouver en grande difficulté face à « quelqu’un d’autre » dans la Saison 2.- Il y aura une séquence « majeure et épique avec du sabre laser ».- On comprend donc un combat Darksaber VS Sabre Laser, mais reste à voir à qui appartiendra ce dernier.(Perso, je veux bien parier sur un caméo de Luke vu que désormais, Léïa…)Ah et au faitBaby Yoda n’aura pas de sabre laserEt on verra durant la Saison 2 la vraie étendue de son pouvoir.Saison 2 prévue en octobre on rappelle