Elle est de toute beeaaauuutééé, mais vraiment, elle respire la qualité de malade la manette élite v1 scuf Porshe, l'alcantara fait la différence au toucher de la manette et de la prise en main, même si techniquement la V2 élite est supérieur niveau fonction, la version Porshe est dingue.Le contenus :- Manette elite porshe- 12 mois gold (reconverti en 4 mois pass ultimate)- Forza 7 Ultimate (donc tout les dlc)- Porshe miniature GT2 RS- Casquette Porshe

Like

Who likes this ?

posted the 12/12/2019 at 06:22 PM by shincloud