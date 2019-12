Jeux Video

Le succès secret Xbox One de RE2 Remake (qui sera rajouté via une future MAJ) mène à un visuel d'importance : une rencontre avec Jill et Robert Kendo (l'armurier).Du coup, ça commence à s'affoler chez les fans :- Image teaser pour une séquence de RE3 ?- DLC surprise de RE2, sous forme de préquelle à RE3 ?UP :Ah, et en passant, le nom du premier perso de Resident Evil Resistance a été révélé : Martin Sandwich.Pas une vanneT'as compris la ref ?En plus, spécialiste des "pièges"