Nominé à neuf reprises pour les Game Awards 2019 grâce à ses très nombreuses qualités, Death Stranding sera la star de la cérémonie comme God of War et Red Dead Redemption 2 avaient pu l'être en 2018.Si Hideo Kojima est bien parti pour monter pas mal de fois sur scène, il pourra aussi profiter d'un show musical pour lequel il avait été privé en 2015. A cette période, Konami avait en effet formellement interdit au créateur de se déplacer pour recevoir des prix pour Metal Gear Solid V: The Phantom Rain, ratant par la même occasion la prestation de Stefanie Joosten avec "Quiet's Theme".Le développeur et les spectateurs, sur place et en ligne, auront l'opportunité de voir et entendre le groupe Chvrches pour le morceau "Death Stranding", issu évidemment du jeu. Une musique qui met en avant l'aspect positif du titre.Note : J'aurais aimé le BB theme de Ludvig Forssell en live ou Low Roar avec l'un de leurs morceaux magiqueBonus :