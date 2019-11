Oui Microsoft avec sa toute première Xbox, a sorti des pépites intemporel, qui ont graver leurs histoire dans le marbre.Pour beaucoup la première Xbox était une machine à fabriquer des hits en pagaille, et en exclu.Je vais vous citez 6 jeux qui m'ont particulièrement marqué sur cette console :- Halo (meilleur fps console de tout les temps).- PGR surtout le 2 ( jamais vu aussi bien et beau à part FH).- Amped (le jeu de snow le plus mythique selon moi)- Ninja Gaiden (orgie vidéoludique jamais égalé).- Fable ( parce que c'était ouf pour l'époque).- Otogi 1 et 2 ( exclu incroyable de la part de Fromsoftware).Voilà et encore j'ai hésité avec pleins d'autres exclu, car la xbox première du nom, est une machine exceptionnel.Et vous ? Quels était vos hit sur cette console ? Vous en gardez un bon souvenir ?