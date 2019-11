Lors de la conférenceà Tokyo, le géant coréen a dévoilé son nouveau SSD, le NVMe (Non-Volatile Memory Express), Il a également présenté les disques SSD dans le domaine du jeu pour les consommateurs, expliquant que les disques SSD NVMe seront installés non seulement sur les PC, mais aussi sur les consoles de salon en 2020.affirme que son nouveauaccélère sensiblement les processus et l'accès aux données même comparativement à un SSD SATA. Selon la marque, le démarrage de la console et le lancementd'un jeu nécessiteraient moins de temps avec son NVMe qu'avec un SSD Sata classique.Rappelons que le constructeur coréen est le leader du marché des SSD avec une part de marché de plus de 34%.