Let's Play

Merci à @Ducknsexe pour la découverte ^^ ! J'ai parcouru quelques minutes ce The Touryst, et je dois avouer que c'est un jeu vraiment déroutant ^^Réalisé par Shin'en (FAST RMX), je dois dire que je suis plutôt conquis par ce début d'aventure ! Sous ses airs de Minecraft Like (surtout pour son côté graphique), on a en fait affaire à un jeu d'exploration et de résolution d'enigme, ce qui en fait un petit Puzzle Game sympathique pour ceux qui apprécient le genre !Précision : le jeu tourne bien en 60 fps, c'est ma capture qui est en 30 fps