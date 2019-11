Voici la liste des Pokémon différents selon les versions :DeinoZweilousHydreigonJangmo-oHakamo-oKommo-oFarfetch’dSirfetch’dLarvitarPupitarTyranitarGoomySliggooGoodraGalarian PonytaSOURCE : KOTAKU On peut voir très clairement que Galarian Ponyta est disponible en exclusivité sur Pokémon Bouclier, rendant Pokémon Epee totalement inutileBon en vrai j'ai la haine j'aurais pas Pokémon avant vendredi prochainMAJ : Je viens de faire mes propres listes un peu plus sérieuses en récupérant des infos sur plusieurs sites / streams :Pokémon EpéeScrutella / Mesmérella / SidérellaSolochi / Diamat / TrioxhydreBébécaille / Écaïd / ÉkaïserCanarticho / PalartichoFuraiglon / GueriaigleMysdibuleDarumarond (Forme Galarienne) / Darumacho (Forme Galarienne)BoumataQuatermacSolarocFlappleZacian (Pokémon légendaire)Pokémon BouclierEmbrylex / Ymphect / TyranocifMucuscule / Colimucus / MuplodocusGouroutan / Corayon (Forme Galarienne) / Cursola (Forme Galarienne)Nucléos / Méios / SymbiosVostourno / VaututriceTénéfixDraïeulPonyta de Galar / Galopa de GalarZamazenta (Pokémon légendaire)SélérocAppletunJe la mettrais à jour sur mon blog au fil de mes rencontres

Like

Who likes this ?

posted the 11/17/2019 at 04:17 PM by suzukube