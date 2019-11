Quelle surprise ! On apprend aujourd'hui avec le datamining du jeu, que l'écrasante majorité des modèles 3D des Pokémon utilisés sont du recyclage des versions Soleil et Lune.En effet, en comparant le nombre de polygones sur les modèles des jeux 3DS et Switch, les dataminers ont remarqué qu'ils étaient identiques.En blanc, les versions Epée et Bouclier, en noir les version Soleil et Lune.Quelques rares pokémon ont eu droit à des modifications mineures, comme des subdivisions du nombre de polygones pour certaines parties du corps. Par exemple, Sonistrelle a eu droit à ce traitement pour rendre ses yeux plus lisses.Mais la grande majorité des pokémons restent entièrement inchangés. Je rappelle que Gamefreak avait annoncé à plusieurs reprises ne pas avoir réutilisé les modèles 3D des anciens jeux , ceci étant une des raisons cités pour l'absence de pokédex national inclus dans les jeux.Petite note en plus, on retrouve également quelques modèles de Pokémons annoncés comme non inclus dans les fichiers du jeu. C'est peut être juste un petit troll bonus de Gamefreak pour la forme