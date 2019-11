Selon les sources du site spé "Bloody Degusting", un nouveau Scream est en préparation pour le ciné, sans que l'on sache encore s'il s'agira d'un "5" ou d'un remake/reboot.Sans Wes Craven et sans assurance que le scénariste Kevin Williamson resigne, j'ai de gros doute sur la pertinence et la possible capacité à faire quelque chose d'aussi bien écrit qui jouait sur les codes des films d'horreur en brisant le quatrième mur.Sinon, dans le cadre de l'épouvante sans le Slasher, un énième Paranormal Activity sortirait en 2021 mais j'imagine que tout le monde s'en branle

posted the 11/08/2019 at 10:43 AM by shanks