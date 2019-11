Si vous êtes intéressé par l'acquisition de la détestée Nintendo Switch Lite dans sa triste couleur grise, sachez que Géant tente de se débarrasser de ses stocks en vous proposant carrément(219€) en bons d'achat, à partir de demain, le 8 novembre, en magasin ;o) !Rapidement, il s'agit de 4 bons d'achat de 50€ à utiliser dans les 4 semaines, avec un minimum de 100€ d'achats pour chaque bons. Plus d'infos chez Hamster Joueur : https://www.facebook.com/HamsterJoueur/photos/a.1139083909487943/2634056183324034/?type=3&theater Et oui, cette Switch Lite est super attachante et cool (j'en ai une jaune japonaise ^^).MERCI POUR LES 1 MILLION 455 MILLES 174 VISITES, CAP SUR LES 1 MILLION 500 MILLE