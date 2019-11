Ca y est. NIS America vient d'annoncer que The Alliance Alive HD arrive sur PC, l'occasion d'enfin avoir du 60 fps !





[Hâte de voir les benchmark de DigitalFoundry pour voir le boost de performance par rapport à la version 3DS]



Et cerise sur le gâteau : vous ne pourrez même pas prendre pour excuse que le jeu sort sur l'Epic Game Store, car il sera disponible sur Steam, dès le 16 janvier 2020, pour une somme encore non communiquée...