Je ne veux pas arrêter de créer des jeux, mais je veux faire quelque chose comme un court métrage ou un film à mi-chemin entre les deux. Je travaille en quelque sorte sur mon prochain projet, donc il est très difficile de se concentrer sur d'autres médiums. Bien sûr, ça m'intéresse tout de même beaucoup.

Oui, bien sûr, je veux faire un jeu d'horreur un jour. J'ai de nouvelles idées qui, je pense, pourront être communiquées mais je ne sais pas quand. [...]

Pour ce qui est des films d'horreur, vous pouvez fermer les yeux en regardant quelque chose de vraiment effrayant... mais les jeux sont différents des films. Si vous fermez les yeux dans un film, il disparait et le film continue. Mais dans les jeux, c'est interactif. Vous devez avancer par vous-même.

Je veux créer un jeu d'horreur mais je n'ai pas la bonne solution pour le faire. Pour P.T., je voulais concevoir quelque chose que tout le monde partagerait. Mais si vous avez trop peur, vous n'allez pas y jouer, pas vrai ? Je veux challenger le genre de l'horreur et régler ce problème.

Je veux faire un jeu d'horreur et l'interactivité des médiums s'accorde vraiment bien avec cela. Je pense que cela pourrait être vraiment plus effrayant que les films si c'était sur une plateforme interactive.

Je ne fais pas des jeux pour l'argent. Je ne persiste pas dans un genre. Je veux créer quelque chose de nouveau, pour commencer. Je veux créer quelque chose qui n'existe pas déjà ailleurs et être une sorte d'explorateur, en ce sens là.



Donc comme l'horreur dont nous venons juste de parler, je ne veux pas faire dans un système horrifique qui existe déjà. Je veux, en quelque sorte, y mettre un élément novateur. C'est mon espoir, mon rêve.



204863 ....Avant qu'Hideo Kojima et Konami ne se séparent dans des circonstances compliquées, le célèbre développeur planchait sur Silent Hills, le nouveau jeu de la célèbre saga horrifique. Un projet extrêmement séduisant qui avait même eu droit à une incroyable démo jouable, P.T. : à n'en pas douter, le Japonais sait manier l'épouvante à la perfection et maintenant que Death Stranding est terminé - et qu'il reprend d'ailleurs certains éléments du feu Silent Hills - on espère de tout cœur qu'il s'attaquera à un projet du genre.Bonne nouvelle, c'est tout à fait probable à en croire l'interview du bonhomme avec l'Allemand Rocket Beans Gaming. Dans cette entrevue, l'auteur de Metal Gear s'est exprimé sur bon nombre de sujets : parmi ceux-ci, tout un passage s'articule autour du futur bébé de Kojima Productions et la célébrité à sa tête semble plein d'idées.Toujours la tête plein de concepts, Kojima avoue avoir déjà quelques plans pour un futur jeu d'épouvante tout en le comparant au cinéma.Sorti en 2014, P.T. est connu pour être un jeu particulièrement stimulant. Très vite, la fameuse démo revient sur la table.Le parallèle avec Death Stranding semble alors évident, lui qui s'inscrit dans le genre du "Social Strand System", ou "Strand Game" : un genre de jeu où la communauté s'entraide indirectement, faisant évoluer le level design au fil des contributions de ses différents joueurs.D'ailleurs, lors de sa sortie, P.T. en portait déjà les prémices : le jeu n'était alors qu'un casse-tête (anonyme) exigeant un enchaînement d'actions précises pour évoluer, forçant les utilisateurs PS4 à interagir entre eux - notamment sur Twitch - pour en arriver à bout. Suite à quoi, le trailer d'annonce de Silent Hills se débloquait : il faut bien avouer qu'il s'agissait d'un merveilleux geste marketing.Assurément, Kojima a su apporter quelque chose de neuf avec Death Stranding : il s'agit d'une aventure qui divisera mais qui, définitivement, apporte une bouffée d'air frais au Dixième Art. Pour ce jeu d'horreur possiblement dans les tuyaux, le réalisateur ne souhaite pas rester dans les cordes : non, il veut réitérer le même coup.Quoiqu'il en soit, il faudra être patient pour savoir ce que nous préparent l'homme et son équipe. Death Stranding, lui, se proposera sur PlayStation 4 le 8 novembre prochain et autant dire que le titre n'a pas fini de faire parler de lui.