Maintenant qu'on a eu les test (84 meta), vous le prenez du coup?Rassuré? déçu?Perso je le prend quand même, et je reste toujours hype, même si sur GDC ça rigole du 84 meta, le jeu à l'air atypique et au final très bon.Même si je vais devoir finir The Outer Worlds et commencer LM3 (que j'ai enfin).