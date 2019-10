Donc au vu des test The Outer Worlds à l'air très bon, voir excellent...mais roulement de tambour Luigi's Mansion 3 arrive juste après.Puis après y a Death Stranding...sans oublier le 15 SW: Fallen Order...Ah mais oui entre temps y a Medievil...Trop de jeux d'un coup, au final c'est vraiment hard pour en privilégier.Comment faire?!?Alors que cette année j'ai quasiment pas acheté de jeux. Tout ceux qui m'intéressent sortent dans un intervalle d'un mois...Comme de par hasard. Que choisir.

Like

Who likes this ?

posted the 10/22/2019 at 04:44 PM by jenicris