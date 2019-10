L’heure est grave les gars, cette nuit la fin du jeu a été leaké sur le net, des streams du jeu ont été repérés, bref ça commence à balancer sale, de quoi nous ruiner l'expérience! Vu Les echos que j’ai eu sur DS, ça serait vraiment dommage de tout se gâcher, perso j’ai décidé de supprimer Twitter, et je vais également verrouiller YouTube, je n’ai pas suivi les trailers et les infos depuis 4 ans pour me faire spoiler comme une merde ce jeu qui s’annonce monstrueux, voilà vous êtes prévenu.

posted the 10/20/2019 at 07:53 AM by ryoporterbridges