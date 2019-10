Jeux Vidéos

Blitzchung

Un joueur ou une joueuse qui « offense une partie du public ou porte atteinte à l'image de Blizzard » s’expose à des sanctions.

Vous êtes surement au courant queest en crise suite à une loi sur la déportation pouvant favoriser le gouvernement chinois dans l'interrogation et ou l’emprisonnement de fauteur de trouble Hongkongais et bien cette crise désormais s'exporte jusque dans les tournois de Jeux vidéo.En effet, aliasa créé la sensation lors des, non seulement par son accoutrement similaire au mouvement des parapluies de Hong Kong mais également en poussant quelques slogan de soutiens à la cité.Les deux journalistes l'interviewant ce sentant géné.La réponse de Blizzard ne c'est pas faite attendre puisqu'ils ont disqualifiés le joueur du Hearthstone Grandmasters et il ne touchera pas son cash-prize. Il est également banni de toutes compétitions Hearthstone pour un an.Pour justifier sa décision, l’éditeur a pu s’appuyer sur un paragraphe du règlement de sa compétition. Le règlement précise ainsi en ces termes.Une règle qui permet de grandes largesses d’interprétation, en fin de compte.Suite à cela et vous connaissez la rapidité d'internet un hashtag c'est mis en place suravecet vous pouvez voir des milliers de joueurs se désabonnant de leur différents comptes lié à Blizzard.