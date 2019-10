Les configurations PC minimum et recommandée de Red Dead Redemption II viennent de fuiter :







-Augmentation de la distance d'affichage

-Une illumination globale et occlusion ambiante de meilleure qualité

-Tessellation de la neige améliorées

-Réflexions "améliorées" et résolution des ombres supérieure

-Textures d'arbres tessellées

-Textures "améliorées" d'herbe et de fourrure

-Prise en charge du HDR

-Résolution déverrouillée (4K et plus)

-Support du format ultra-wide et du multi-monitoring

-Framerate débloqué (60fps et plus)

Red Dead Redemption II sera lancé sur PC le 5 novembre prochain.

Le jeu sortira également sur Steam courant décembre.