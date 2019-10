Très prompt à l'autopromotion, le géniteur du (toujours) mystérieux Death Stranding vient tout juste de dévoiler les heureux élus qui seront crédités de la bande-son du jeu, en présence du maître lors du générique de fin, cela va de soi.Baptisée Timefall, la bande-son du premier jeu de Kojima Productions rassemblera de nombreux artistes ayant passé du temps auprès de l'équipe de développement. Le tout premier morceau dévoilé pour l'occasion se veut éponyme, et signé du groupe écossais CHVRCHES.Vous pouvez d'ailleurs l'écouter dans notre lecteur ci-dessus. La légende veut que le trio ait passé quelques jours auprès de Kojima, et ait ainsi retranscrit son expérience au travers d'une nouvelle chanson.La liste des autres participants est par ailleurs déjà connue, et la voici donc rien que pour vos oreilles :Au vu des musiques savamment choisies pour figurer dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, les mélomanes avertis que nous sommes espèrent évidemment que ces dernières bénéficieront au moins du même soin dans cette nouvelle production.