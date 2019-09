Enfin finis ce Seiken Densetsu 3 (Trials of Mana)J’avait tuer le boss final mais la rom plantait sur ma SNES mini. Cette fois-ci plus de soucis j’ai pu voir la fin du jeu.La musique, la direction artistique , l’histoire des différents persos, le système de combat JADORE CE JEU.Chose que j’ai pas aimer dans cette version Switch les bord avec l’artwork sont imposé pas de bord noir possible donc..Jle referais en 3D sur Switch bien sur, j’espère qu’il vont améliorer le système de 2nde classe avec leur graine au hasard, j’ai perdus des heure dessusJe suis enfin prêt pour mon prochain jeu qui arrive la semaine prochaine

posted the 09/27/2019 at 11:44 AM by amassous