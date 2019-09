Salut , avec la sortie de Joker et de Batman sur le PSstore et de Batman Hush avec Silence ( pas encore vu ) je suis en train de me faire les films anime que je n'ai pas vu , j'en profite pour poser la questions à la communauté et me faire une liste , je sais que y'a des connaisseursfaites votre top ou juste vos films Batman Anime préférés