C'est une dualité de longue date qui fait désormais surface. Nintendo avait affirmé vouloir minimiser la monétisation de ses jeux mobile (malgré les apparences car Dr Mario World et Mario Kart Tour sont discutables à ce sujet...), alors que de l'autre coté The Pokémon Company (dont Nintendo est un des gérants) veut davantage monétiser ses jeux mobile Pokémon.A l'origine, alors même que Satoru Iwata disait en être contre le fait d'apporter les IP Nintendo sur mobile car il fallait défendre la position de la Nintendo DS face au marché mobile en plein expansion à cette époque, The Pokémon Company sortait déjà des applications mobile Pokémon.De fil en aiguille, The Pokémon Company a très vite suivit le pas des géants comme Disney à implanter Pokémon sur le marché mobile avec des applications plus ou moins gratuites comme Pokémon Style, Pokédex for iOS ou encore le Pokémon Jukebox, puis avec des jeux mobile monétisés (Pokémon Shuffle, Pokémon Duel et le plus connus Pokémon Go).Pokémon Masters est le dernier jeu mobile en date de Pokémon Company, qui sortira demain (jeudi) et c'est d'ailleurs étonnant qu'il ait fallu attendre certainement le succès de Fire Emblem Heroes coté Nintendo pour voir The Pokémon Company enfin lancer son propre "gashapon game" (= jeux mobile à micro-transaction où on tire au hasard le contenu proposé avec de la monnaie virtuelle) basé sur les dresseurs Pokémon des jeux principaux, alors que ça fait des années que ce modèle popularisé notamment par des jeux comme Fates Grand Order s'impose comme le modèle économique le plus rentable sur le marché mobile. Pokémon Master aura d'ailleurs un double système de monnaie virtuelle qui est bizarre : la monnaie que vous avez acheter ne s'additionnera pas avec celle que vous avez naturellement gagné en jouant.Je l'avais déjà évoqué lors de la conférence de presse 2019 mené par The Pokémon Company en mai dernier, mais le danger est de voir à terme la franchise Pokémon moins souvent sur consoles Nintendo et davantage sur mobile. Il est évident que le succès planétaire de Pokémon Go a été un gros tournant et que Pokémon Company veut continuer d'exploiter de cette base acquise...De leur coté, on sait Nintendo déçu de la performance de Super Mario Run et que ce modèle économique du prix unique la firme aurait aimé l'appliquer à d'autres projets. Fire Emblem Heroes est d'ailleurs outrageusement généreux avec ces utilisateurs, offrant tous les jours quasiment sans exception de la monnaie virtuelle.Reste à savoir comment compte évoluer Nintendo sur ce marché. Car malgré tout, on est passé de "contrat de 5 jeux avec DeNA" à "on est ouvert à d'autres collaborations". Ainsi, Dragalia Lost est le premier du genre, une collaboration avec Cygames (un des plus gros éditeur de jeu mobile avec notamment GranBlue Fantasy) en plus d'être une nouvelle IP exclusivement sur mobile pour Nintendo. Mais les propos énoncés par Nintendo, les responsables de chez Cygames en furent étonné car si ce n'était pas Nintendo, Dragalia Lost aurait été davantage monétisé selon eux. Dr Mario est le second du genre, cette fois Nintendo s'est associé avec Line avec un modèle gashapon qui pousse à l'achat. Est-ce Line qui a imposé cela, ou est-ce simple du au fait qu'il est difficile d'harmoniser la monétisation un jeu de puzzle ?Ce qu'il faut retenir selon moi :- On risque de voir davantage de jeux mobile Pokémon comme Pokémon Masters. Reste à voir s'il n'y aura pas d'bus (on a déjà oublié Pokémon Rumble Rush sorti il y a 1 mois).- On ne sait pas très bien si Nintendo tirera ou non sur la corde après un Dr Mario World et Mario Kart Tour.