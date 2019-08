La saison 3 de Nanatsu no Taizai / Seven Deadly Sins revient dans un trailer permettant d'entendre l'opening qui sera chanté par le celebre groupe Uverworld.Cette 3eme saison debutera en octobre et sera cette fois animé par le Studio Deen .et j'en profite pour mettre la meilleur OST du film (la 18eme du premier CD) et accessoirement l'une des meilleure de la saga pour moi, tres ambiance Ghibli