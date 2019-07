L'A-RPG de Furyu (The Alliance Alive) debarquera en Europe sur PS4 le 30 Aout et sur Steam 2 jours.Le jeu sera accompagné d'un mini artbook dans sa version boite PS4 et sera uniquement en japonais ou anglais sous-titré anglais.Nous suivrons une jeune fille dans le purgatoire a la recherche de sa soeur qu'elle a elle meme assassinée.