J'ai hâte de commencer à jouer à ce nouveau tueur de vie sociale : Fire Emblem Three Houses ! Je vais commencer par me *spoiler* un peu le jeu grâce au magnifique artbook au format A4 proposé dans ce collector ^^ !Bon, au final, le collector fut assez cher (90 €), mais à la vue du contenu (notamment l'artbook, il est aussi qualitatif que ceux vendu à 30€, et la clé USB associé à son OST doit bien peser dans les 15 €... Enfin faut que je l'écoute avant, si y'a 5 morceaux, je vais encore pleurer) je suis assez satisfait... Même si un petit Amiibo aurait été appréciéY'en a qui ont déjà commencé le jeu ici ?

posted the 07/28/2019 at 07:34 AM by suzukube