Bonsoir ! Je viens de finir la saison 3 de Stranger Things à l'instant et mouais... Attention, pour ceux qui l'aurait pas vu, je risque de spoiler comme indiqué dans l'article donc gare à vous, vous voilà prévenu !



Franchement je l'attendais beaucoup cette saison 3, après avoir kiffé la 1 et la 2 et au final je reste assez déçu. Ce qui m'a pas trop plus déjà, c'est que dans certains épisodes il ne se passe strictement rien. (Au secours les deux premiers épisodes ou je me suis fait chier comme un rat mort)



Après ça devient un peu mieux, j'ai bien aimé par exemple le fight de Elfe Versus Billy, d'ailleurs Billy je trouve que c'est un des perso les plus réussi, il est assez badass j'aime bien. Le flic aussi, Hopper je crois, très cool aussi comme perso, passe son temps à cloper et boire xD et il se bat bien en plus le bougre !



Mais ce qui m'a gêné surtout c:est l'incohérence de certains truc comme par exemple des Russes qui construisent une base sous un centre commercial américain en pleine Guerre Froide sans que personne se doute de rien ? Mouais ils ont beau être de mèche avec la Maire c'est un peu tiré par les cheveux quand même... Pareil, des gosses la qui prenne d'assaut une base Russe avec des mecs armés jusqu'aux dents, enfin je sais pas mais ça m'a un peu sortit du truc quand même, alors c'est pour le film c'est vrai mais bon.



Puis l'interrogatoire qui dure 10 plombes là, ça saoule aussi ça, avec les deux clanpins qui raconte des conneries. Si bien toute la partie dans la base, je l'ai trouvé moyenne. Pareil, avec le russe qui kidnappe là, que c'etait chiant tout ce qui se passe après, ils ont voulu faire un aspect comique mais moi ça m'a soulé perso... Puis la petite renoi elle est insupportable combien de fois je me suis surpris avoir envie de la claqué !



Pareil, la scène dans la maison, genre là bestiole elle explose pas la baraque tu vois , un truc de 10 mètre qui se fait mal mener par une hache, bon ok la fille à un fusil à pompe mais quand même...



Mais bon je vais pas tout vous raconter non plus, j:ai trouvé cette saison assez moyenne, pas naze mais moyenne. Trop d'incohérences, de truc osef, de truc qui m'ont saoulé... Mdr la gamine sortit d'un cul à la fin qui sait pour le code d'accès...



Bref, heureusement que ça se rattrape sur les deux derniers épisodes avec une bonne fin mais c'était pas folichon franchement. Vous en avez pensé quoi vous ?