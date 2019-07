Bon. Si la cinématique de Sigma pue la classe, le gameplay est un peu plus... Mou.



Bon, c'est sûr, c'est ma première partie (et j'joue direct en ranked, tout va bien), mais... Au final, on a un mélange de lancement de bouclier à la Symmetra old school, une ulti de zone qui ne fait pas tant de degats que ça (mais qui immobilise quand même les cibles) et le lancement des ses 2 boules (nan je ne rigole pas) sur des cibles sans recharger...







Après, il y a une fonctionnalité interessante : l'absorbtion de dégats pour en faire du shield, face à un bastion ça a l'air plutôt cool, même si la lenteur du tank fait que... Faudra se coordonner avec sa team.



Ah, au passage, j'me suis classé Silver en Tank en ranked : Je la sens pas la 2-2-2 à la rentrée lol !