a testé et comparé le dernier Ryzen 7 3700X avec le Core i7 9700K, même sisemble avoir fait des progrès non négligeables depuis la première génération Zen en particulier surles applications,reste toujours leader en termes de performances dans les jeux.

Like

Who likes this ?

posted the 07/17/2019 at 10:22 PM by leonr4