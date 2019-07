un Youtuber spécialisé dans la restauration d'objet ancien profite de ses talents pour vous montrer quelques méthode pour redonner à trois vielle consoleleur éclat d’antan.Je fut bluffé pour certaines choses, comme les coques je savais pas que c'était possible de leur redonner un coup de jeune comme ça.

Enfin on finis avec la Super Nes

On poursuis avec la Nes

On commence avec le Game Boy

