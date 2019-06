J'étais sur le circuit Hors temps en mode chrono pour débloquer N.Tropy, j'ai réussi à le battre et là c'est le drame, le jeu reste bloqué sur l'écran de chargement, une erreur est survenue, je relance le jeu et ça me dit que mes fichiers ont été corrompus...Mon 101% (18 platines du mode aventure svp) poubelle, mes Boss du mode aventure poubelle, mes costumes poubelle, tous mes temps chrono poubelle (j'étais a la fin) et enfin mon stock de pièce poubelle.J'ai regardé sur internet, et a ma grande surprise je suis pas le seul, ça touche pas mal de monde et surtout les sauvegardes PS4.Voilà comment bien être dégouté du jeu en moins d'une seconde, je vais quand même faire mon platine en battant N.tropy et Oxide en mode chrono, mais franchement plus jamais ça, c'est du foutage de gueules de faire des challenges aussi difficiles et se bouffer une sauvegarde corrompue, surtout quand c'est un bug du jeu et non la faute du joueur.De la grosse merde, j'ai plus aucune motivation sur ce jeu, si vous jouez sur PS4 je vous recommande grandement de sauvegarder vos données sur une clé USB en urgence.