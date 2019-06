Today, j'me dis : Faisons un let's play en mode normal sur Crash Team Racing. J'me fais défoncerCe qui est dingue, c'est que :- Je n'ai jamais joué à Crash Team Racing,- J'ai des milliers d'heures sur Mario Kart tous confondus,- J'ai des centaines d'heures sur les Sonic RacingEt... Le système de dérapage de Crash Team Racing est juste anti-ergonomique O_o ! Le saut juste avant le dérapage me gène énormément, je me plante dans les murs, et le fait d'utiliser 2 touches pour déclencher le turbo, avec le timing... C'est technique, ok, mais peut-être trop ?Associé aux temps de chargements vraiment long (Nintendo Switch), ça m'a, de mon côté, un peu refroidi sur le jeu - j'ai juste envie de relancer Team Sonic Racing O_o !Bon je persévérais un peu, mais à la base, je ne voulais pas jouer au Dark Souls des jeux de kart, juste passer des moments funs sur un jeu de Kart...