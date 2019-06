On continue donc le top manga sur Gamekyo, je met le TOP 5 (TOP 50 dispo en lien source)Semaine du 10 au 16 Juin 2019, cet semaine on retrouve 3 série qui étais déjà la la semaine dernièreCette semaine Yakusoku no Neverland (Promised Neverland en France) reste le numéro un ! Il a un superbe animé de 12 épisodes la saison 2 est annoncé pour 2020.Emma et ses amis, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, ils mènent une vie agréable tous ensemble et la femme qui s'occupe d'eux leur offre tout l'amour qu'une mère pourrait offrir à ses enfants.si vous voulez découvrir le manga ou animéSinon en scan il y a 137 chapitres a ce jour, personnellement j'adore si vous avez des questions ou quoi commsIl maintiens sa 2ème au classement: Haikyuu manga extrêmement populaire de volleyball avec actuellement 3 saisons , le synopsis Shōyō Hinata, jeune élève au collège Yukigaoka, trouve un intérêt soudain au volley-ball après avoir vu un match de tournoi national inter-lycée à la télévision. Malgré sa petite taille, il est déterminé à suivre le même chemin que son joueur modèle du championnat national, surnommé le « petit géant ». Il crée alors un club de volley-ball afin de commencer son entraînement, et il arrive à réunir cinq autres joueurs lors de sa dernière année au collège.J'en ai beaucoup entendus parler jamais vus j'ai pas d'avis a donner du coup.7ème au classement la semaine dernière , il se classe 3ème cette semaine et fait l'exploit de plus se vendre sa 2ème semaine que lors de sa sortie, petit synopsis: Après s'être fait renverser par un camion, Kei Nagai, jeune étudiant, découvre qu'il est un « Ajin », un être vivant immortel. Les Ajin étant considérés comme des monstres immortels puis comme des spécimens précieux pour le progrès de l'humanité, Kei est désormais chassé par les humains et son seul soutien est son meilleur ami Kaito.Le manga est adapté en anime par le studio Polygon Pictures en une trilogie de films d'animation et aussi en animé de saison de 13 épisodes!Même cas que Ajin , sortis la semaine dernière (12eme) il se retrouve 4eme cette semaine.C'est quoi ce manga bon d'après la couverture vous avez capté je pense... Gokushufu-dou(La voie du tablier), KANA a achetez les droits recemments et le 1er tome arrive dans quelque jours(5juillet):Notre homme est ancien yakuza devenu homme au foyer... Il se faisait appeler « Tatsu, l'immortel » ! Aujourd'hui, il est l'homme idéal : il prépare des bentô à tomber, il repère les meilleurs promotions et il aide même d'anciens collègues dans leur quotidien... Mais malgré son adorable tablier, il ne peut totalement gommer son air patibulaire et son regard de tueur... Pour notre plus grand plaisir ! Ça semble donc être une comédie ? a voir..Il étais numéro 3 le semaine dernière: World Trigger se maintient dans le TOP 5(Boruto le N°5 de la semaine dernière descends a la 12ème place).Ville de Mikado , population : 280 000 habitants. Un beau jour, un portail vers un univers parallèle apparaît soudainement dans la ville. Des créatures nommées "Neighbors", ou Soldat Trion venus de l’autre dimension en sortent ravageant tout sur leur passage et semant le chaos. Cet autre monde dispose de technologies différentes et évoluées, laissant celle de la Terre sans effet. Alors que tout semble perdu, un mystérieux groupe sort de l'ombre avec pour objectif de repousser les frontaliers. Ayant égalé la technologie frontalière par leurs propres moyens, ils créent une organisation nommée « Border » ayant pour but de protéger la Terre de ces invasions.Perso je connaissait pas il y a aussi un animé de 73 épisodes disponible !Juillet va être très chauds avec l'arrivée de Vinland SAGA et Dr.Stone en animé !!! 2 extraits ci-dessous