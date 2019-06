Bon, vu que je ne suis pas du tout doué pour faire du rap, est-ce que VOUS, vous connaissez de bons sons de RAP en rapport avec les jeux vidéos ?Si vous écoutez bien BOUG EN MWEN de Niska, on reconnait des bruits de pièces de Mario dans le dub!!!Dans un autre registre, on a pas mal de référence chez Hodgy... Je vous laisse découvir :Y'a aussi le fameux prend des pièces d'Orelsan. Une merveilleEt pour les fans de culture japonaise, un petit tour sur Ils sont cool devrait vous plaire...Vous connaissez des musiques avec des fortes références au monde du jeu vidéo de votre côté ^^ ! J'aimais bien PNL Tchiki Tchiki mais il est introuvable ce son désormais...

posted the 06/22/2019 at 12:18 AM by suzukube