Rappel :- Le jeu d'Obsidian (édité à la base par Sega) a été retiré de tous les stores numériques.- On believait sur un remaster/remake.- Des rumeurs évoquaient la possibilité d'une récupération des droits par Obsidian/Microsoft.MAIS PAS DU TOUT.Sega a enfin réagi et a déclaré qu'ils possèdent toujours les droits du jeu, mais que le retrait est dû à une expiration des droits de certaines musiques.Voilà

Like

Who likes this ?

posted the 06/20/2019 at 05:56 PM by shanks