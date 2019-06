Lors d'un interview accordée à Kotaku, Phil Spencer s'est exprimé sur la possibilité de voir des exclusivités phares de la marque Xbox sur la plateforme concurrente la PS4. L’intervieweur a demandé :Spencer a répondu ce qui suit :L’intervieweur le presse pour donner une réponse plus concrète concernant Gears 5 sur PS4. Spencer répond ensuite par :« … Il est essentiel de s’assurer que vous avez un écosystème connecté avec les joueurs, où les sauvegardes des joueurs, leur état, leur liste d’amis et leurs droits se déplacent harmonieusement de chaque écosystème — de chaque appareil — sur lequel ils veulent jouer. Il n’y a pas d’autres systèmes qui répondent à ces critères aujourd’hui. »D’après ces dernières déclarations, Spencer ne rejette pas l'idée de sortir Gears 5 sur PS4, à condition que le jeu soit totalement crossplay, mais à l'heure actuelle la technologie pour soutenir cette idée n’est tout simplement pas en place. A Sony maintenant d'accepter les conditions émises par Phil Spencer s'ils souhaitent voir Gears 5 sur PS4.

posted the 06/20/2019 at 10:14 AM by totoro13