La valse des conférences de l'E3 2019 est désormais terminée et, vous l'aurez remarqué, Sony n'a pas donné son show habituel cette année. Une décision étonnante, mais qui tend à se généraliser de plus en plus dans un milieu où la communication se fait désormais aussi isolée que possible.Pourtant, ce que nous aurions pu imaginer être un boulevard pour Microsoft s'est finalement transformé en une édition légèrement plus terne que d'habitude. Un avis que semble même partager Phil Spencer, un poil deçu de ne pas retrouver la confrontation habituelle avec son rival japonais. Le patron de la division Xbox s'est ainsi exprimé à ce propos durant un stream organisé par Giant Bomb :"J'aurais aimé que Sony soit là. L'E3 n'est pas aussi bon lorsqu'ils (ndlr : Sony et Activision) ne sont pas là."L'homme a ensuite ajouté que l'E3 était une parfaite occasion de rappeler que le monde du jeu vidéo ne se résume pas à une bande d'enfants qui joue dans son sous-sol. Sans Sony ou Activision, l'impact de ce rendez-vous incontournable se retrouve ainsi amoindri.