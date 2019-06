mon petit prono' de ce que le direct nous montrera !





----segment Character----



-new personnages dévoilés (surement le professeur, le rival ) avec quelques phases de gameplay de début de jeu montrant un peu la structure exploration du soft avec des nouveaux lieux.



----segment combat----



-Présentation d'arènes et de leurs contexte vis a vis de la région



- On passe ensuite au combat avec la présentation de la grosse feature du jeu ( greg parlait d'un mode "épée et bouclier" changeant radicalement la strat des combats)



-3-4 nouveaux pokémon faciles dévoilés



- présentation de la feature de Pokémon Home



-et on finira sur un short teaser montrant les légendaires avec une date de sortie ou non ...



-

le direct a lieu demain a 15h et dura tout de même 15 minutes, ce qui n'est pas rien. On sent que la communication du jeu sera différente que soleil lune (on espère d'attendre quelques chose de plutôt riche et rafraichissant.voila, ce que j'aimerai personnellement avoir pour ce direct. le jeu m'attire mais j'ai besoin d'être rassuré sur beaucoup, de chose encore, et vous ?