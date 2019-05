Nouvelles infos pour la sortie jap de Ys IX sur PS4.Une versions collector sortira avec une nouvelle de 100 pages qui se passera entre Ys 7 et ce Ys 9, des posters et une mini-OST (l'edition standard aura le droit aussi a une mini-OST, mais pas la meme)On a aussi le droit a quelques artworks de Doll, Bull et Renegade qui accompagneront AdolEnfin quelques videos, 3 montrant les capacités de terrains des 3 personnages (sans son) et une pub