Analyse technique de Resident Evil Remake, Resident Evil Zero et Resident Evil 4 par Digital Foundry :







Resident Evil Remake :

Resident Evil Zero :

Resident Evil 4 :

- Les temps de chargement sont beaucoup plus longs et après chaque ouverture de porte vous aurez droit à un écran noir qui dure entre 5 à 10 secondes .- En mode salon : 1920x1080p.- En mode portable : Souvent du 1280x720p.- Du framepacing comme sur PS4 en plus de quelques baisses de framerate sur quelques scènes.- Les temps de chargement sont encore plus longs lors des ouvertures des portes et contrairement à Resident Evil Remake les animations s'arrêtent à mi-chemin.- C'est un portage des versions PS4/XB1 et non NGC/PS2/Wii.- En mode salon : 1600x900p.- En mode portable : 1066x600p.- Pas de commandes gyroscopiques.- Absence du filtre anisotropique contrairement aux autres versions.- La version Switch utilise des mip-maps (pas dans les autres versions consoles et PC).- En mode docké c'est du 60fps assez souvent, mais parfois ça baisse en dessous des 50fps dans les scènes chargées comme les combats contre les boss par exemple.- En mode portable le jeu souffre aussi de quelques ralentissements, mais la performance reste meilleure que le mode docké.- Digital Foundry estime qu'il aurait été préférable d'avoir du 30fps verrouillé au lieu du 60fps non constant.