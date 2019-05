Voilà, après huit saisons got vient de se terminer et...et ben ça fait tout drôle à vrai dire...G R R Martin avait promis une fin "douce amère" et pour cela la parole a été tenue.Pour ma part j'ai été bluffé par la première moitié de l’épisode avec des plans que tout fans de fantasy rêve de voir je pense, et certains choix de réalisations m'ont vraiment parlé ( la scène avec Tyrion, sans musique, est superbe).Après je suis, bien sûr déçu par certains choix de cette saison finale, mais il faut faire avec.Et puis, on peut se dire que ça aurait pu être mieux, certes, mais ça aurait aussi pu finir comme LostVoilà, la page est tournée (enfin presque on a encore du spin off qui arrive, et les livres...si pépère fait pas une crise cardiaque avant ), maintenant reste à savoir si une série saura reprendre le flambeau et réussir à faire naître autant de passions et de débats queGame of Thrones.Et ce soir on aurait tous voulu dire "not today".