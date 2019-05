sera présent à l’pour présenter ses nouveaux produits gaming, ça sera un événementdédié à la prochaine génération de produits de jeu et d'expériences qui sera présenté par, le créateur desCe show sera diffusé en livestream dès le lundi 10 juin vers minuit heure française,compte bien dévoiler sa prochaine génération de produits qui alimenteront les nouveaux PC, les consoles et le cloud gaming pour les années à venir.Le constructeur devrait également dévoiler sa prochaine génération de cartes graphiques sous l'architectureet évoquera certainement les prochaines consoleset. L'événement mettra égalementen vedette des apparitions d'éminents développeurs de jeux vidéo qui présenteront enexclusivité certains des nouveaux titres les plus attendus de l'année.Bien sur le show pourra être suivi en direct sur la chaîne Youtube du constructeur.