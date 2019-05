"Microsoft n'a pas révélé le nombre exact d'abonnés à Game Pass, mais nous avons appris qu'il y a actuellement quelque 9,5 millions d'utilisateurs mensuels. Le Game Pass est une proposition attrayante pour les éditeurs et les développeurs car Microsoft paie les développeurs à chaque fois qu'un jeu est installé. Il est devenu extrêmement précieux pour les petits indépendants en particulier, qui se retrouvent maintenant avec un revenu régulier et une communauté forte. L'accord est également bénéfique pour Microsoft, qui n'a pas besoin de se soucier de la fabrication des disques et ne prend qu'une redevance sur les jeux qui ont été installés, avec plusieurs jeux ajoutés chaque semaine.



Nous constatons que le Game Pass représente un pourcentage impressionnant de 30 pour cent des revenus de la Xbox, et nos sources considèrent cela comme un facteur majeur dans l'équation de la Scarlett."