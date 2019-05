Cet épisode fait polémique comme vous pouvez le voir ici :Personnellement, 8 ans d'attente pour un seul épisode pour un finish certes stylé mais radin ? Je suis resté sur ma faim. Je voulais quelque chose d'un peu plus épique. Bah non du coup les marcheurs blancs salut. On passe au trône... bon ok.Ps: épisode aussi sombre que mes idées malsaines.